«Напился, захотел поиграть»: полицейские задержали на улице мужчину в игрушечных наручниках

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:35:01+03:00

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В Дзержинском районе Новосибирска по улице Красина бегал пьяный мужчина, его руки были закованы в наручники. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. О странном мужчине полицейским сообщили прохожие, а еще он ломился в такси, которое стояло на красный свет светофора. Но водитель не пустил в салон неожиданного пассажира.

— Вдруг в боковое стекло постучали. Увидел руки в татуировках и надетых наручниках. Но загорелся зеленый и таксист надавил на газ, — сообщает паблик «Инцидент Новосибирск».

Мужчину задержали и увезли в отдел, где выяснили его личность. Наручники оказались игрушечными. Но кто заковал новосибирца в железные браслеты, неизвестно. После беседы его отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU