2020-01-29T03:04:30+03:00
Общество

«Думала, подтяну щечки»: косметолог изуродовала лицо сибирячке золотыми нитями

Теперь у нее одна скула больше другой
Ульяна ДЖАНКОВА
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Косметолог изуродовала лицо женщины золотыми нитями. Фото: ФлампКосметолог изуродовала лицо женщины золотыми нитями. Фото: Фламп
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Сибирячка хотела омолодиться, но косметолог ошиблась во время процедуры. Сначала женщина думала подправить носогубную складку, чтобы не так ярко выдавала возраст. Как уверяет клиентка, косметолог не туда поставила филлер, от чего складка стала еще более выраженной.

Тогда сибирячка решила, что неудачный результат можно подправить, вставив золотые нити.

- После процедуры тредлифтинга я пребываю в шоке. Нить поставлена очень низко, натяжение неимоверное в области, которая находится прямо под тем местом, которое я просила подтянуть. И, как следствие, происходит нависание щеки. Надо добавить, что так тяжело эту процедуру я не переносила ни разу, всё было очень долго, и в конце я была в таком состоянии, что не было сил выяснять эти вопросы, - рассказала женщина на Флампе.

В итоге у женщины теперь разные по размеру скулы. Сибирячка требует, чтобы косметолог бесплатно сделала ей коррекцию до желаемого результата.

По словам юриста, у салона должна быть лицензия, обязательно надо обращать на это внимание.

- Надо написать претензию на имя руководителя салона. Там прописать желаемый выход из конфликтной ситуации. Либо переделывают, либо деньги отдают. Если реакции ноль, тогда нужно написать исковое заявление в суд, чтобы возместили убыток и моральный ущерб, - прокомментировала юрист Елена Данилова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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