«Это уже перебор!»: новосибирцев возмутила реклама против смертельного китайского вируса
Сибирячку возмутила рекламная листовка в аптеке. На ней крупными буквами было написано «Долой коронавирус!», а ниже фото препаратов, которые спасут от смертельного вируса. Людям предлагают выбрать средство защиты: или омега-3, или таблетки.
— Это возмутительно! Когда весь мир думает над вакциной, гибнут люди, а тут наживаются на пенсионерах с помощью БАДов, — написала на Флампе возмущенная женщина.
Вот только главврач городской клинической больницы №34 Владимир Ярохно не видит в этом ничего провокационного:
— Эти средства просто укрепляют организм и снимают первые симптомы вируса, а коронавирус — просто один из вирусов, — пояснил КП-Новосибирск медик, правда, добавив, что таблетки, указанные на листовке, уже должны быть сняты с производства, как устаревшие.
ИСТОЧНИК KP.RU