2020-01-28T14:49:06+03:00
Общество

«Это уже перебор!»: новосибирцев возмутила реклама против смертельного китайского вируса

Сибирякам предлагали защититься от вируса с помощью омеги-3 и таблетками, снятыми с производства
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сибирячку возмутила листовка с рекламой против смертельного заболевания. Фото: ФлампСибирячку возмутила листовка с рекламой против смертельного заболевания. Фото: Фламп
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Сибирячку возмутила рекламная листовка в аптеке. На ней крупными буквами было написано «Долой коронавирус!», а ниже фото препаратов, которые спасут от смертельного вируса. Людям предлагают выбрать средство защиты: или омега-3, или таблетки.

— Это возмутительно! Когда весь мир думает над вакциной, гибнут люди, а тут наживаются на пенсионерах с помощью БАДов, — написала на Флампе возмущенная женщина.

Вот только главврач городской клинической больницы №34 Владимир Ярохно не видит в этом ничего провокационного:

— Эти средства просто укрепляют организм и снимают первые симптомы вируса, а коронавирус — просто один из вирусов, — пояснил КП-Новосибирск медик, правда, добавив, что таблетки, указанные на листовке, уже должны быть сняты с производства, как устаревшие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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