Трогательно до слез: сибирячка набила тату с изображением своего умирающего кота
Сибирячка решилась набить на руке тату с изображением своего кота, когда подумала, что он серьезно болен.
— В ноябре совершенно случайно я заметила, что у кота очень сильно опухли десна, было даже ощущение, что передние зубы выпали. Кот вел себя как обычно, но, тем не менее, на следующий день я понесла его в ветеринарную клинику, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск девушка.
Врачи сначала подозревали, что у кошки проявилась тяжелая болезнь - вирус иммунодефицита.
— Таким болеют либо с рождения, либо могут заразиться от другого. А я только 3 месяца назад взяла его из приюта. В общей сложности лечение и анализы заняли 2 недели. Было тяжело ждать, так как когда берешь животное, хочется дать ему лучшую жизнь, — говорит сибирячка.
Если бы диагноз подтвердился, то это означало бы, что животное не выживет. Тогда на память о своем питомце жительница Новосибирска решила сделать себе татуировку с его изображением.
— Сеанс у мастера Павла у меня длился 7 часов примерно. Фото выбирала из понравившихся, да и мастер подсказал, что будет лучше смотреться, — объясняет девушка.
Правда, потом выяснилось, что у кота опасного заболевания нет, и сейчас с ним все в порядке.
ИСТОЧНИК KP.RU