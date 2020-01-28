Трогательно до слез: сибирячка набила тату с изображением своего умирающего кота

28 Янв. 2020 2020-01-28T23:07:31+03:00

А потом для хозяйки случилось маленькое чуда: опасный диагноз у питомца не подтвердился

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Сибирячка решилась набить на руке тату с изображением своего кота, когда подумала, что он серьезно болен.

— В ноябре совершенно случайно я заметила, что у кота очень сильно опухли десна, было даже ощущение, что передние зубы выпали. Кот вел себя как обычно, но, тем не менее, на следующий день я понесла его в ветеринарную клинику, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск девушка.

Врачи сначала подозревали, что у кошки проявилась тяжелая болезнь - вирус иммунодефицита.

— Таким болеют либо с рождения, либо могут заразиться от другого. А я только 3 месяца назад взяла его из приюта. В общей сложности лечение и анализы заняли 2 недели. Было тяжело ждать, так как когда берешь животное, хочется дать ему лучшую жизнь, — говорит сибирячка.

Если бы диагноз подтвердился, то это означало бы, что животное не выживет. Тогда на память о своем питомце жительница Новосибирска решила сделать себе татуировку с его изображением.

— Сеанс у мастера Павла у меня длился 7 часов примерно. Фото выбирала из понравившихся, да и мастер подсказал, что будет лучше смотреться, — объясняет девушка.

Правда, потом выяснилось, что у кота опасного заболевания нет, и сейчас с ним все в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU