На ЭПМ-НовЭЗ в рамках нацпроекта «Повышение производительности труда» подготовлена первая группа специалистов

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:51:23+03:00

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В течение трех месяцев специалисты слушали спецкурс, разработанный Минэкономразвития РФ, ВАВТ и РАНХиГС, в который входили темы: «Экономика и организация производства», «Стратегия производства», «Производство и логистика» и др.

По завершении обучения состоялись групповые защиты проектов, построенных на анализе внутренних процессов промышленных предприятий Нижегородской и Брянской областей.

- Мы выявили ряд ключевых проблем, которые необходимо было решить для увеличения выпуска готовой продукции и за счет повышения производительности труда. На защите экспертная комиссия оценила нашу работу на отлично, подчеркнув грамотно проведенное исследование и подробные расчеты всех ключевых показателей, - отметила начальник нормативно-исследовательского отдела по труду ЭПМ-НовЭЗ Юлия Анчикова.

По итогам первого этапа двое сотрудников ЭПМ-НовЭЗ продолжат обучение на производственных площадках в Германии и Южной Корее.

В сентябре прошлого года ЭПМ-НовЭЗ стал одним из первых участников национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». На предприятии уделяется большое внимание реализации собственных программ по повышению эффективности труда. Участие в нацпроекте позволит привлечь внешних экспертов, чтобы скорректировать это направление работы на последующий период. Реализация принципов «бережливого производства», повышение производительности труда наравне с модернизацией оборудования и расширением продуктовой линейки являются базовыми направлениями стратегии развития, реализуемой на ЭПМ-НовЭЗ.

Национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» рассчитан до 2024 года, он нацелен на стимулирование предприятий повышать производительность труда и призван снять лишние административные барьеры, развивать экспортный потенциал отечественных предприятий. Проект включает в себя обучение и стажировки управленческих кадров (всего планируется обучить почти 200 тысяч человек).