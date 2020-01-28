«Ищите инста-самочек»: блогер Денис Путилин рассказал, как выбрать себе жену по Инстаграму

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:40:09+03:00

Денис Путилин поделился своими наблюдениями - чем скромнее девушка, тем откровеннее ее страничка в соцсети

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Блогер-стотысячник из Новосибирска Денис Путилин рассказал, как выбрать жену по Инстаграму. Он предлагает обратить внимание на три пункта, которые приведут парней к хорошим девушкам.

- Во-первых, надо посмотреть, насколько аккуратно заполнен аккаунт избранницы. Все должно быть, как в жизни: немного красоты, немного писанины и немного секса в профиле. И сразу обрати внимание на шапку профиля девушки. Если у ней там стоит «научу готовить правильную еду» или «научу не жрать на ночь», знай - девушка сто процентов жрет на ночь и с удовольствием поела бы не правильной еды, - рассказал «КП» Денис Путилин.

Блогер говорит, что в таких вопросах он не просто теоретик. Лично встречался с десятками подобных девушек и знает о чем говорит.

- Если у девушки написано: «Приличная и не пьющая», то это сто процентов все наоборот, - уверен он.

Второе, на что нужно обратить внимание: на кого подписана девушка. И бойтесь, если там сплошные Бузовы и прочая Лобода.

- Если там одни звезды, артисты, значит, девушка сама очень хочет стать публичной личностью, но таланта-то не хватает, - предостерегает парней Денис Путилин. Он провел несколько свиданий с такими избранницами, говорит, как правило, девчонки подражают своим кумирам, а сами же как личности достаточны скучны.

Денис Путилин уверен: чем скромнее девушка, там откровеннее она в Инстаграме. Фото: предоставлено Денисом Путилиным.

И третий пункт, на что обращает внимание блогер: насколько скромна лента девушки.

- Ищите инста-самок, чтобы было много откровенных фото. Вы не поверите, но как правило эти девушки в жизни очень скромны, больше 70% из них очень начитаны, ответственные, милые леди, - делится опытом блогер, которого можно найти в Инстаграме под никами bruno_0ff и putilin_off. - А вообще можно знакомиться везде, а лучшее место для завоевания девушки и общения с ней - реальный мир.