Кошмар арахноофоба: новосибирский аниматор превратил зонт в паука

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:28:43+03:00

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Аниматор из Новосибирска, записанный в соцсетях под ником Patiffonka (Патиффонька) опубликовал ролик зонтом-монстром, который уже успел стать вирусным. Меньше, чем за неделю видео собрало 1, 76 миллион просмотров и более 40 тысяч человек поделились данной публикацией.

Начинается ролик стандартно: мужчина держит в руке небольшой черный зонт, который он собирается раскрыть. Однако в следующем кадре мы уже видим, как стильный аксессуар превращается в фантастического монстра на подобие тех, что в «Трансформерах» и начинает быстро уползать на металлических паучьих ногах за угол. Что происходит там, пользователи сети уже не видят, но красочный взрыв дает возможность придумать окончание.

Чуть позже сибиряк поделился и секретом создания зонта-монстра. Это видео уже будет гораздо более полезным для профессиональных аниматоров, которые смогут взять на заметку подобные приемы создания.

В комментариях под роликом в различных соцсетях люди пишут, что в этом ролике взрыв пришелся как никогда кстати:

— В некоторых роликах взрывы не к месту, но здесь — самое то.

— Спасибо за видео, давно его в сети искала!

— Это шедевр! — пишут люди.

Новосибирский аниматор превратил зонт в паука.

ИСТОЧНИК KP.RU