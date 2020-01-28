2020-01-28T13:28:43+03:00
Общество

Кошмар арахноофоба: новосибирский аниматор превратил зонт в паука

Меньше, чем за неделю видео собрало 1, 76 миллион просмотров
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Аниматор из Новосибирска опубликовал ролик зонтом-монстром. Фото: Кадр из видеоАниматор из Новосибирска опубликовал ролик зонтом-монстром. Фото: Кадр из видео
Изменить размер текста:

Аниматор из Новосибирска, записанный в соцсетях под ником Patiffonka (Патиффонька) опубликовал ролик зонтом-монстром, который уже успел стать вирусным. Меньше, чем за неделю видео собрало 1, 76 миллион просмотров и более 40 тысяч человек поделились данной публикацией.

Начинается ролик стандартно: мужчина держит в руке небольшой черный зонт, который он собирается раскрыть. Однако в следующем кадре мы уже видим, как стильный аксессуар превращается в фантастического монстра на подобие тех, что в «Трансформерах» и начинает быстро уползать на металлических паучьих ногах за угол. Что происходит там, пользователи сети уже не видят, но красочный взрыв дает возможность придумать окончание.

Чуть позже сибиряк поделился и секретом создания зонта-монстра. Это видео уже будет гораздо более полезным для профессиональных аниматоров, которые смогут взять на заметку подобные приемы создания.

В комментариях под роликом в различных соцсетях люди пишут, что в этом ролике взрыв пришелся как никогда кстати:

— В некоторых роликах взрывы не к месту, но здесь — самое то.

— Спасибо за видео, давно его в сети искала!

— Это шедевр! — пишут люди.

Новосибирский аниматор превратил зонт в паука.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Пытался проскочить»: сибиряк сбил мужчину, который переходил дорогу
«Прям бойцы ММА!»: соцсети рассмешила драка водителей на дороге
Коронавирус 2020: новосибирцы массово возвращаются из Китая
«Это уже перебор!»: новосибирцев возмутила реклама против смертельного китайского вируса
На ЭПМ-НовЭЗ в рамках нацпроекта «Повышение производительности труда» подготовлена первая группа специалистов
В новосибирском аэропорту приземлился борт с отказавшими закрылками
«Ищите инста-самочек»: блогер Денис Путилин рассказал, как выбрать себе жену по Инстаграму
Кошмар арахноофоба: новосибирский аниматор превратил зонт в паука
Авиакомпания «NordStar» отменила все вылеты в Китай
Глава сибирской Росгвардии получил повышение
«Перестали махать крылышками»: пьяные птицы сожрали весь боярышник и рябину в Новосибирске и теперь не боятся людей