Глава сибирской Росгвардии получил повышение

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:12:47+03:00

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Генерал-полковник Виктор Стригунов, до этого командующий войсками Росгвардии в Сибирском округе, назначен первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова.

Указан о новом назначении был подписан президентом РФ еще в понедельник, 27 января.

Какие вопросы будет курировать в центральном аппарате Росгвардии первый заместитель директора Виктор Стригунов, пока неясно.

Известно, что Виктор Николаевич родился 27 октября 1958 года. С 1976 года по настоящее время проходил службу на различных должностях во внутренних войсках и войсках национальной гвардии Российской Федерации. В 2002 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Награжден орденами «Почета» и «За военные заслуги», присвоено почетное звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU