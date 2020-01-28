Глава сибирской Росгвардии получил повышение
Генерал-полковник Виктор Стригунов, до этого командующий войсками Росгвардии в Сибирском округе, назначен первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова.
Указан о новом назначении был подписан президентом РФ еще в понедельник, 27 января.
Какие вопросы будет курировать в центральном аппарате Росгвардии первый заместитель директора Виктор Стригунов, пока неясно.
Известно, что Виктор Николаевич родился 27 октября 1958 года. С 1976 года по настоящее время проходил службу на различных должностях во внутренних войсках и войсках национальной гвардии Российской Федерации. В 2002 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Награжден орденами «Почета» и «За военные заслуги», присвоено почетное звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».
ИСТОЧНИК KP.RU