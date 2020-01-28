2020-01-28T11:06:20+03:00
Общество

«Изюм сбежал из булки?»: в элитном супермаркете среди выпечки покупатель заметил таракана

Свою находку мужчина снял на видео
Надежда РЫЖКИНА
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Между булочек затерялась вовсе не изюминка. Фото: стоп-кадрМежду булочек затерялась вовсе не изюминка. Фото: стоп-кадр
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Житель Новосибирска по имени Олег отправился в магазин, чтобы купить свежеприготовленной домашней еды. Подойдя к корзине с пирожками и сдобой, он увидел, что на стеллаже среди выпечки бегает таракан. Незваный гость понял, что его обнаружили, и стремительно начал искать убежище.

— Как-то совсем не по-элитному! Такие цены на продукты и такой позор! — возмутился сибиряк.

Мужчина снял всё на видео и опубликовал в группе «Инцидент Новосибирск». Юрист отметил, что в таком случае поступок сибиряка — самое правильное решение.

— Магазин нарушает права потребителя на качественный товар. Если покупатель снял на видео непосредственно сам пирожок и интерьеры магазина, тут нет нарушений с его стороны. Он вправе делиться этой информацией в Интернете, доносить сведения до других граждан. И также может написать жалобу в Роспотребнадзор о нарушении санитарных норм, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

А вот подписчиков паблика случай позабавил.

— Может, это изюм из булки сбежал.

— И что тут такого, у кого из нас дома нет тараканов?

В корзине с выпечкой очутился незваный гость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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