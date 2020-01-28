Футбольная команда АО «РЭС» - победитель благотворительного турнира по мини-футболу

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:59:12+03:00

В минувшую субботу, 25 января 2020 года, состоялся ежегодный благотворительный турнир по мини-футболу «Созвездие»

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Основной целью турнира является поддержка воспитанников одноименного центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Соревнования традиционно проводятся при содействии филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС».

В этом году по приглашению организаторов в турнире впервые приняла участие футбольная команда акционерного общества «Региональные электрические сети». Всего в состязания вступили четыре команды, в том числе сборная сотрудников и подопечных центра.

По итогам соревновательного дня футболистам АО «РЭС» удалось обойти соперников и занять первое место. Второе место заняла команда организаторов Новосибирская ГЭС-1, а почетное третье - сборная центра «Созвездие».

В итоге прошедший турнир не только позволил участникам продемонстрировать спортивное мастерство и укрепить командный дух, но и подарил всем присутствующим положительные эмоции - от красивой и честной игры, от позитивного общения и совместной деятельности во имя благой цели.