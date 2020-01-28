2020-01-28T09:51:16+03:00
Умные вещи

Tele2 - самый быстрорастущий оператор в мире

Tele2 является самым быстрорастущим зрелым оператором в мире. Заключение сделано на основе банка данных Analysys Mason - международной компании, которая специализируется на консалтинговых услугах в телекоммуникациях и медиа
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2015 - 2018 годах Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, демонстрировала среднегодовые темпы роста сервисной выручки в номинальном выражении относительно рынка в 12%, что ставит компанию на первое место по динамике среди мировых операторов.

С 2015 года Tele2 демонстрировала двузначные темпы роста в номинальном выражении, существенно обгоняя динамику рынка. При этом доля оператора на рынке увеличилась в 2015 - 2018 годах с 11 до 15%. Компания заняла первое место по среднегодовым темпам роста выручки с результатом 12%, опередив на 1 п. п. тайского оператора True Move и на 2 п. п. - польского Play. Отрыв от американской компании T-Mobile составил 4 п. п. Вместе с тем Tele2 опередила на 7 п. п. обладателей пятого места - China Telecom и Telenor Bangladesh (5%).

Исследование проводилось на основе банка данных Analysys Mason (DataHub). Эксперты Tele2 оценивали органический рост в номинальном выражении зрелых операторов: рассматривались компании с выручкой более 1 миллиарда долларов с долей рынка в 2015 году от 10%. Таким образом, в выборку не попали мелкие операторы и стартапы.

Светлана Скворцова, директор по стратегическому планированию Tele2:

- Еще несколько лет назад аналитики едва рискнули бы прогнозировать, что Tele2, новый федеральный оператор, покажет лучший не только в России, но и во всем мире среднесрочный прирост выручки. Новая стратегия нацелила все ресурсы компании на создание и развитие ценности для клиента, а скоординированное и быстрое внедрение, высокая вовлеченность профессионалов Tele2 позволили добиться впечатляющих результатов. Tele2 стала примером успешной трансформации из дискаунтера в трендсеттера, меняющего устоявшиеся рыночные правила и практики. Интересно, что феноменальный рост Tele2 сопровождается началом оживления телеком-рынка России в целом.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Перестали махать крылышками»: пьяные птицы сожрали весь боярышник и рябину в Новосибирске и теперь не боятся людей
«Изюм сбежал из булки?»: в элитном супермаркете среди выпечки покупатель заметил таракана
Футбольная команда АО «РЭС» - победитель благотворительного турнира по мини-футболу
Tele2 - самый быстрорастущий оператор в мире
«Поскользнулся и прямо в реку»: новосибирца напугал мост без ограждения
В Новосибирске отдали под суд владельца заброшенной высотки, где насмерть разбилась 9-летняя девочка
«Мальчика отвезли в больницу»: водитель на Porsche Cayenne сбил подростка и скрылся
Цирк-шапито подал в суд на новосибирскую зоозащитницу
«Из-за них опоздала на работу»: новосибирцы возмутились ДТП под Бугринским мостом
Оказалась на морозе с ребенком: сибирячке не вернули деньги за проезд в автобусе, заглохшем посреди дороги
«Получил только негатив и вред здоровью»: сибиряк пожаловался на вонючие фрикадельки и пьяного соседа в санатории
Банк УРАЛСИБ в Новосибирске аккредитовал жилой домв ЖК «Галактика»
Известного блогера записали в братья к Джигану
«В капюшоне и медицинской маске»: в Новосибирске ограбили еще одну социальную аптеку
«Вырыл подкоп и удрал»: сибиряк пообещал вознаграждение за сбежавшего породистого пса
«Надо разворачиваться»: больше 10 машин застряли в снегу по пути в Карасук
«Он помог почувствовать себя людьми»: пес, которого спасали всем Новосибирском, умер
«Помог шарик на елке»: мальчик-колясочник побывал на матче звезд хоккея в Москве
«Он заразный»: коту с чесоткой нужна помощь
Нескромный улов: сибиряк поймал ведро рыбы на презерватив
Царь зверей уже не тот: собаки в париках возле метро рассмешили сибиряков