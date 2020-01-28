«Поскользнулся и прямо в реку»: новосибирца напугал мост без ограждения

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:37:10+03:00

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Новосибирец пожаловался на опасный тротуар по улице Петухова. На мосту через реку Тула нет ограждения, причем сама дорожка очень узкая: с одной стороны — обрыв в водоем, с другой проезжая часть. Мужчина снял на видео тротуар и опубликовал ролик в группе «Инцидент Новосибирск».

— Страшно, можно поскользнуться и упасть. Тут высота метров 15-20. Это единственная дорога в магазин. Тропинка корявая: в снегу и наледи. Если встретятся два пешехода, они не разойдутся просто, — комментирует автор видео. На кадрах видно, что ограждение есть, правда лежит оно внизу, на реке. Как стало известно КП-Новосибирск. Забор снес автомобилист в пятницу, 25 января. Водитель не справился с управлением, снес ограждение и улетел вниз с моста. Автомобиль достали из оврага автокраном.

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что забор должен восстановить владелец дороги — мэрия Новосибирска.

КП-Новосибирск направили запрос в администрацию, с просьбой уточнить, когда восстановят ограждение.

Новосибирца напугал тротуар без ограждения.

ИСТОЧНИК KP.RU