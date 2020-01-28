«Мальчика отвезли в больницу»: водитель на Porsche Cayenne сбил подростка и скрылся

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:29:11+03:00

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Во вторник, 28 января, в Кировском районе Новосибирска водитель на автомобиле Porsche Cayenne сбил 16-летнего мальчика. Подростка с ушибами доставили в больницу. Автомобилист не помог ребенку: он с места аварии скрылся. Сейчас его ищут полицейские.

— Сегодня в 9:30 неустановленный водитель на автомобили Porsche Cayenne белого цвета с госномером 111 у дома номер 20 по улице Магнитогорская в Кировском районе совершил наезд на пешехода после чего с места ДТП скрылся, — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Очевидцев аварии просят обратиться по телефону 232 23-51, либо 232 2321.

Накануне, в понедельник, 27 января, водитель ехал по улице Варшавской наехал на 45- летнего пешехода, который шел по обочине. Мужчину с переломом ноги также отвезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU