«Получил только негатив и вред здоровью»: сибиряк пожаловался на вонючие фрикадельки и пьяного соседа в санатории

28 Янв. 2020 2020-01-28T07:26:32+03:00

Мужчина пожаловался на своего соседа по палате, который постоянно был нетрезвым, мусорил и мешал ему. Фото: «novosibirsk.flamp».

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Житель Новосибирска раскритиковал в сети новосибирский санаторий, из которого недавно вернулся. Мужчина был шокирован сервисом в оздоровительном учреждении.

— Получил только негатив и вред здоровью от пребывания в санатории. Сосед по комнате оказался сильно пьющим. Выпивал по бутылке водки за вечер, утром похмелялся и шел на процедуры, — жалуется сибиряк.

Мужчина написал отзыв на странице санатория. Фото: «novosibirsk.flamp».

Мужчина пытался поговорить с персоналом, руководством по поводу неудачного соседства, но безрезультатно. До конца отдыха они жили вместе. Но если бы только к этому у автора поста были нарекания, он остался недоволен и качеством еды, которой кормили в санатории: овощи подгнившие, фрикадельки с душком.

К сантехнике также были претензии — унитаз протекал, его многократно чинили, но тоже безрезультатно.

В итоге, мужчина уехал с «отдыха» раньше времени и из-за этого написал претензию к руководству санатория.

Вот так выглядели фрукты, которыми кормили отдыхающих. Фото: «novosibirsk.flamp».

— Суть ответа — ничего критичного и вредящего здоровью не произошло, услуги оказывались надлежащим образом. Поэтому, мой совет тем, кто поедет в санаторий, пишите претензии письменно сразу, делайте фото, а не пытайтесь решить устно, — советует «отдохнувший».

Юрист поговорил с корреспондентом КП-Новосибирск и прокомментировал ситуацию.

— Судя по сообщению, мужчина оплатил путевку в санаторий за свой счет. В таком случае, если он хочет вернуть деньги за те дни, в которые уже уехал из санатория, то он должен написать заявление к руководству санатория. Это регулирует статья 728 ГК РФ и статья 32 Закона РФ «О защите прав потребителя». Если он хочет получить моральную компенсацию за то, что ему не понравилось качество предоставляемых услуг, то это нужно делать через суд, раз руководство не усмотрело оснований на это, — объяснил юрист.

ИСТОЧНИК KP.RU