2020-01-28T06:58:16+03:00
Общество

Известного блогера записали в братья к Джигану

Фанаты обратили внимание, что Денис Путилин и рэп-звезда внешне очень похожи, может, они родня?
Полина ЛАРИОНОВА
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Как думаете, действительно, похожи? Фото: предоставлено Денисом Путилиным.Как думаете, действительно, похожи? Фото: предоставлено Денисом Путилиным.
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Поклонники блогера Дениса Путилина заподозрили, что тот может являться братом популярного рэпера Джигана. Фанаты заметили, что у Путилина и Джигана очень похожи лица. Кстати, и имена одинаковые - парней зовут Денисами. Только один родом из Новосибирска, ведет Инстаграм под никами bruno_0ff и putilin_off, а другой - из Одессы, сейчас раскачивает клубы Москвы, радуя свою армию фанатов.

- Путилин реально брат популярного рэп-исполнителя? Или кто он? Откуда он, - спрашивают подписчики блогера. Корреспонденты «КП» встретились с Денисом и задали эти вопросы. Блогер родом из Новосибирска, но в 27 лет уехал покорять Москву с музыкальным проектом Рая. Но от шоу-бизнеса быстро пришло разочарование:

- Устал от лести в шоу, да и заработок в шоу-бизнесе на самом деле не айс, - рассказал КП-Новосибирск Путилин.

Блогер Денис Путилин говорит, что проповедует добрые дела в своем «Инстаграме».

Блогер Денис Путилин говорит, что проповедует добрые дела в своем «Инстаграме».

Через некоторое время он начал вести свой блог в Инстаграм. Говорит, никакого секрета его популярности нет. Он просто рассказывает, как сделать мир лучше и добрей. Сначала такая позиция собрала армию хейтеров, а потом появились и поклонники. Сейчас на Инстаграм сибиряка подписаны около 100 тысяч человек. Что же касается Джигана и возможного родства, то блогер отвечает так:

- Я знаю всех и меня знают все, но мы не братья, даже не родственники. Хотя с Джиганом многие нас путают. На самом деле я не вижу, чтобы у нас были общие черты лица, ну разве что борода и лысина похожи, - посмеялся над слухами Путилин.

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