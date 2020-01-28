2020-01-28T07:32:11+03:00
Общество

Оказалась на морозе с ребенком: сибирячке не вернули деньги за проезд в автобусе, заглохшем посреди дороги

Свою жалобу женщина написала в соцсетях
Анастасия САМАРЦЕВА
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Женщине предложили написать претензию и получить обратно деньги через несколько дней, она отказалась. Фото: «АСТ-54».Женщине предложили написать претензию и получить обратно деньги через несколько дней, она отказалась. Фото: «АСТ-54».
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Жительница Новосибирска пожаловалась в соцсетях на то, что ей не вернули деньги за проезд в автобусе. В сообщении не уточняется, по какому именно маршруту ехал общественный транспорт. Только-то, что женщина вместе со своим ребенком проехали всего две остановки прежде, чем автобус «заглох».

На возмущение по поводу возврата денежных средств, ей ответили:

— Было сказано, что я должна куда-то приехать, что-то там написать и в течение трех дней мне переведут деньги на счет, — пишет автор сообщения. — Я так понимаю, все сделано специально, чтобы в подобных ситуациях ничего никому не возвращать.

В комментариях высказали несколько предположений по поводу того, что делать в таких случаях: написать претензию в транспортную компанию с приложением сохраненного билета, пересесть на другой транспорт «бесплатно».

Вот как прокомментировала ситуацию корреспонденту КП-Новосибирск юрист Инесса Рябина:

— В таких случаях осуществляется возврат средств в полной сумме. Нужно написать претензию в управляющую компанию, и позже вам вернут заплаченные деньги. Еще можно пересесть на другой транспорт того же перевозчика без дополнительных трат за билет, пояснив, что случилась поломка другого транспорта.

Остается еще одна альтернатива — с «добрым» кондуктором, который вернет деньги сразу на руки. По словам Инессы Рябиной, подобное возможно, если перевозчик добросовестный. Тогда работник, спросив у него разрешения, отдает пассажирам их денежные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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