2020-01-28T07:44:49+03:00
Происшествия

«Из-за них опоздала на работу»: новосибирцы возмутились ДТП под Бугринским мостом

Жители соседней высотки сняли сверху многокилометровую «пробку»
Надежда РЫЖКИНА
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Пострадавших водителей нет, недовольные — есть. Фото: стоп-кадрПострадавших водителей нет, недовольные — есть. Фото: стоп-кадр
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Утром во вторник, 28 января, в Кировском районе Новосибирска около Бугринского моста столкнулись две машины. Одна врезалась в задний бампер другой. Автомобили перегородили собой дорогу: остальным водителям пришлось их объезжать. Из-за этого растянулась многокилометровая «пробка».

— Рядом с домом №16 на улице Аникина столкнулись два автомобиля, перекрыв одну из полос движения, — рассказал очевидец.

Он увидел аварию из окна своей квартиры на верхнем этаже, записал ее на видео и опубликовал в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Как рассказали очевидцы, попавшие в «пробку», никто из водителей поврежденных автомобилей не пострадал. Это же подтвердили КП-Новосибирск и в пресс-службе ГИБДД.

Новосибирцы возмутились тому, что водители были так неосмотрительно и врезались друг в друга.

— Из-за этих двух опоздала на работу, хотя выехала гораздо раньше , чем обычно. Более того, стоя в пробке как раз перед самой аварией видела еще двух таких же летунов, объезжающих пробку по встречке. Очень рада, что им пришлось сдавать задним ходом всю эту пробку. Надеюсь, будет наукой. Постоянно там летают по встречке, создавая аварийные ситуации, — написала в паблике сибирячка.

— Только сегодня там от субараста уклонился: летают по встречке постоянно.

— Уже не первый раз в этом месте аварии, когда дети в школу идут через пешеходный переход, всегда просим смотреть вдруг кто по встречной полосе летит.

Из-за аварии на левом берегу встала пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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