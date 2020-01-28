Родители 11-летнего мальчика отсудили 40 тысяч рублей у детского тренера за переломы сына

28 Янв. 2020 2020-01-28T21:39:08+03:00

Коллеги инструктора отзываются о нем только положительно. Фото: соцсети

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Новосибирский инструктор из-за мастер-класса по спуску на веревке попал под уголовное дело. За инцидент, который произошел во время экстремального урока в молодежном центре, суд назначил штраф в 35 тысяч рублей.

Все произошло 5 октября 2019 года, когда пятиклассник одной из школ Дзержинского района оказался на занятии. Как рассказали в прокуратуре, после уроков учительница позвала всех поучаствовать в «Трассовой гонке» на площадке молодежном центре.

Дети пришли в спортзал и педагог молодежного показал им, как нужно надевать страховку и скатываться по тросу. Один из 11-летных детей внезапно ускорился и не успел притормозить, в результате запаниковал и врезался в искусственное дерево.

Врачи диагностировали у мальчика перелом двух костей, а педагог впервые попал под уголовное дело.

— Обвиняемый полностью признал вину, возместил ущерб в 40 тысяч рублей и извинился. Следователь решил прекратить уголовное дело, и просил суд назначить судебный штраф. Обвиняемый должен будет выплатить 35 тысяч рублей, — сообщил КП-Новосибирск старший помощник прокурора Железнодорожного района Андрей Мороз. — Сейчас ребенок уже здоров.

ИСТОЧНИК KP.RU