«Вырыл подкоп и удрал»: сибиряк пообещал вознаграждение за сбежавшего породистого пса

28 Янв. 2020 2020-01-28T06:03:20+03:00

Ласковая овчарка очень любит людей, может просить у прохожих, чтобы с ней поиграли

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Семья из Бердска обратилась к жителям города за помощью. Их щенок по кличке Верка сбежал из дома. Его уже сутки нет дома.

— Это щенок овчарки. Ей всего пять месяцев. Мы как обычно выпустили ее во дворе погулять, а она умудрилась вырыть подкоп под забором и сбежать, — рассказывает хозяин собаки. — Вчера искали весь день ее и е нашли. Она ласковая и очень игривая. Может подбегать к людям, особенно детям, чтобы они с ней пообщались. У нас раньше была овчарка, она умерла, вот недавно взяли себе щенка, девочку, а она вот такой шустрой оказалась.

Несмотря на то, что Верка недавно появилась в доме, ее успели полюбить. Тому, кто поможет ее найти, хозяева обещают вознаграждение.

Если, вы видели щенка овчарки просьба позвонить по номеру 7 — 913 — 784 — 24 — 51.

ИСТОЧНИК KP.RU