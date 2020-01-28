«Он помог почувствовать себя людьми»: пес, которого спасали всем Новосибирском, умер

28 Янв. 2020 2020-01-28T04:18:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске умер пес Джек, которого спасали всем городом. В середине ноября хозяева выставили его на улицу к бакам, как мешок с мусором. Возможно, Джек так бы и погиб, если бы его не спасла неравнодушная семейная пара. Они приютили истощенного пса у себя. Накормили, отогрели, поставили на ноги и отдали в приют.

В приюте пес шел на поправку. Добровольцы отправляли деньги на лечение Джека. Казалось, вот-вот он вылечится и будет счастливо жить в новом доме. Но вдруг Джек перестал кушать. У пса нашли рак. Его жизнь оборвалась буквально за пару дней.

— Стоила ли игра свеч? Стоило ли спасать пса, который был обречен на смерть своими «хозяевами»? Стоило — это позволило псу поверить в конце своей жизни в людей! А нам позволило, помогая псу, почувствовать себя людьми! — написала Галина Клебче, руководитель приюта Академгородка.

Пёс шёл на поправку, но всё оборвал рак... Фото: Галина Клебче

Сибиряки, которые не жалели денег на лечение и даже давали машину, чтобы перевезти собаку из приюта в ветклинику, не смогли сдержать чувств.

— Джек, держись! Теперь у тебя новая жизнь, где ты нужен и о тебе заботятся!

ИСТОЧНИК KP.RU