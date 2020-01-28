Нескромный улов: сибиряк поймал ведро рыбы на презерватив

28 Янв. 2020 2020-01-28T00:51:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Сибиряк нашел весьма оригинальный способ ловли рыбы: вместо традиционной наживки он использовал обыкновенный… презерватив! С помощью такого лайфхака мужчине удалось поймать целое ведро рыбы.

— Обычно рыбачил на мотыля — на него рыба очень хорошо клюет. А тут решил ради интереса попробовать чем-нибудь эту наживку заменить, при этом не потеряв в улове. Подумал, что может быть похоже на мотыля и как-то пришла в голову вот такая ассоциация нестандартная. Решил проверить, получится или нет? — рассказал рыбак Алексей КП-Новосибирск. — Рыбачил я в Сузуне, брал презерватив, обрезал ему верхнюю часть, нарезал кольца и получались ленточки. Их уже и нанизывал на крючок.

Поделился столь интересным способом ловли рыбы сибиряк в соцсетях. Подписчики оригинальный лайфхак оценили и даже взяли себе на заметку:

— Вот это я понимаю, нестандартный подход!

— На Дальнем востоке корюшку так ловят.

— Вот дожили-то. А вообще-то, мужчина молодец, нашел хороший способ. Главное, что рыбы много, — пишут сибиряки в паблике Вконтакте «Рыбалка в Новосибирске».

ИСТОЧНИК KP.RU