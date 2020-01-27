2020-01-27T23:48:39+03:00
Общество

Царь зверей уже не тот: собаки в париках возле метро рассмешили сибиряков

Милые собаки уже не в первый раз появляются на улицах города с импровизированной «гривой»
Алена КУЛЕШОВА
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Сибиряк устроил своим псам «львиную» фотосессию около метро. Фото: читатель КП-НовосибирскСибиряк устроил своим псам «львиную» фотосессию около метро. Фото: читатель КП-Новосибирск
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Сибиряк устроил своим псам «львиную» фотосессию около метро. Проходящие мимо люди не переставали интересоваться породой невиданных зверей, а некоторые и вовсе решили, что с такими царями зверей наша подземка выглядит еще лучше той, что в Санкт-Петербурге.

— Как-то я увидел в интернете фотографию собаки в таком воротнике — мне это показалось забавным, захотелось и на своих красавцев примерить. Они у меня вообще венгерские выжлы, участвуют вместе со мной в соревнованиях по ездовому спорту, очень умные и послушные собаки. К тому же, я веду спортивную секцию у детей, иногда беру моих псов — Басту и Ветра — с собой в зал. Дети с ними играют, развлекаются. А с этими гривами получилось вообще замечательно — поднял настроение не только своим воспитанникам, но и прохожим, пока мы шли по городу до моего спортзала, — рассказал КП-Новосибирск хозяин собак. — А недавно, когда мы с ними выходили из метро, заметил, что они очень интересно смотрятся около входа в подземку. Вот и решил устроить им такую небольшую фотосессию, буквально на несколько минут. На парапете они у меня спокойно посидели — очень послушные псы.

Послушные псы спокойно позировали на парапете. Фото: читатель КП-Новосибирск

Послушные псы спокойно позировали на парапете. Фото: читатель КП-Новосибирск

По словам сибиряка, такие «сибирские львы» всегда вызывают улыбку у прохожих. И этот раз не стал исключением: многие люди спрашивали, что же это за порода или интересовались, где можно сделать такую интересную стрижку для псов. А некоторые новосибирцы шутили, сравнивая псов с гривами с Чубаккой и утверждая, что с такими «золотыми львами» наше метро легко составит конкуренцию знаменитой питерской подземке.

— Некоторые правда думали, что это такая стрижка у собак. Но на самом деле все куда проще — это специальные парики для собак, такие продаются в интернете, — пояснил хозяин «сибирских львов». — На самом деле, я очень рад, что удалось поднять настроение людям, вызвать у них улыбку.

Собаки с "львиной гривой" прогуливаются по новосибирской подземке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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