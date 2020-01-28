«Он заразный»: коту с чесоткой нужна помощь
В Новосибирске волонтеры приюта для бездомных животных «Кошкино лукошко» просят помочь больному коту. Животное в плачевном состоянии, у него местами облезла шерсть вместе с кожей. Волонтеры увидели кота в одном из объявлений о потеряшках: он сидел в подъезде.
— Сегодня к нам приехал новенький. Состояние ужасное. Вообще, от него такой запах, будто он с трупами в жару месяц сидел. Сегодня отмыла всю мочу и грязь. Подстрижем и снимем всю шерсть. Ему лет десять. У кота чесотка, сильнейший дерматит, воспаление, гнойные нарывы по всему телу. К тому же, Серый — возрастной кот, почти без зубов, — написали волонтеры в своей группе во «ВКонтакте».
Волонтеры приюта просят помочь с лечением животного.
По словам ветеринаров, животное заразное: он опасен не только для других, но и для человека: может начаться зуд. Лечение нужно начинать как можно скорее.
Срочно нужно купить необходимые препараты, стоят они дорого.
Если вы можете помочь коту, обращайтесь по телефону 8 — 953 — 861 — 28 — 82.
ИСТОЧНИК KP.RU