«Он заразный»: коту с чесоткой нужна помощь

28 Янв. 2020 2020-01-28T03:06:15+03:00

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В Новосибирске волонтеры приюта для бездомных животных «Кошкино лукошко» просят помочь больному коту. Животное в плачевном состоянии, у него местами облезла шерсть вместе с кожей. Волонтеры увидели кота в одном из объявлений о потеряшках: он сидел в подъезде.

— Сегодня к нам приехал новенький. Состояние ужасное. Вообще, от него такой запах, будто он с трупами в жару месяц сидел. Сегодня отмыла всю мочу и грязь. Подстрижем и снимем всю шерсть. Ему лет десять. У кота чесотка, сильнейший дерматит, воспаление, гнойные нарывы по всему телу. К тому же, Серый — возрастной кот, почти без зубов, — написали волонтеры в своей группе во «ВКонтакте».

Волонтеры приюта просят помочь с лечением животного.

По словам ветеринаров, животное заразное: он опасен не только для других, но и для человека: может начаться зуд. Лечение нужно начинать как можно скорее.

Срочно нужно купить необходимые препараты, стоят они дорого.

Если вы можете помочь коту, обращайтесь по телефону 8 — 953 — 861 — 28 — 82.

ИСТОЧНИК KP.RU