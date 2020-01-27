Да там на магазин хватит: видео с сибиряками, вытаскивающими торты из мусоровоза, рассмешило соцсети

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:55:39+03:00

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Двое сибиряков вытаскивали из мусоровоза торты и пирожные, чтобы переложить к себе в машину. Общественники, которые и заметили эту нестандартную картину на дорогах Новосибирска, предполагают, что мужчины пытаются таким способом заработать.

— Вот такой вот круговорот еды в природе. Благодаря таким «труженикам», при некоторой их удачливости, вполне может зародиться эдакий небольшой кондитерский магазинчик или даже целый торговый дом. Приятного аппетита! — сообщает общественная организация «Гражданский патруль».

По словам общественников, происходила эта сцена в на улице Новогодняя на левом берегу города. На кадрах ролика видно, что и водитель мусоровоза не против подобных манипуляций. Ведь он припарковал самосвал рядом с машиной сибиряков и терпеливо ждал, пока закончится импровизированная разгрузка. Всего из кузова мужчины достали около пяти коробок с кондитерскими изделиями.

Неоднозначная ситуация вызвала споры и среди пользователей соцсетей. В комментариях под роликом в социальной сети Вконтакте сибиряки вступились за мужчин, утверждая, что совсем не факт, что торты позже пойдут на продажу.

— С чего вы взяли, что их будут продавать? Может люди себе берут?

— А может они просто для животных каких-нибудь?

— Не все могут себе позволить торты по той цене, по которой их продают в магазине. Вот и приходится выкручиваться, — пишут люди.

Видео с сибиряками, вытаскивающими торты из мусоровоза, рассмешило соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU