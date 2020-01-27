Из горящего Новосибирского авторемонтного завода эвакуировались 70 человек

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:01:46+03:00

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Пожар произошел днем 27 января на Новосибирском авторемонтном заводе в Кировском районе. Из здания эвакуировались 70 человек.

— Пожар был обнаружен в 15:11 в цехе Новосибирского авторемонтного завода, расположенного на улице Аникина. Пожарные расчеты прибыли на место происшествия в 15:23 — в помещении было сильное задымление. Локализовать возгорание удалось в 15:31, открытое горение было ликвидировано в 15:34. Полностью потушить пожар удалось в 16:22, — рассказали КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Еще до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 70 человек. Во время пожара никто из людей не пострадал. В цехе, размером 150 квадратных метров горели банки с краской на площади 20 квадратных метров.

В МЧС также уточнили, что причина возникновения пожара будет установлена позже дознавателем. В настоящее время, у спецслужб нет предварительное версии.

ИСТОЧНИК KP.RU