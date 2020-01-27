2020-01-27T13:00:57+03:00
Общество

«Там их куча!»: новосибирцев возмутили почтовые извещения возле мусорных баков

По словам заметивших это людей, у извещений были разные адреса
Алена КУЛЕШОВА
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Заметившие это жители микрорайона Шлюз засняли это на видео и выложили в сеть. Фото: кадр из видеоЗаметившие это жители микрорайона Шлюз засняли это на видео и выложили в сеть. Фото: кадр из видео
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Новосибирцев возмутили почтовые извещения, разбросанные возле мусорных баков. Заметившие это жители микрорайона Шлюз засняли это на видео и выложили в сеть.

— Вчера, в районе половины четвертого дня вышла из подъезда дома Тружеников 5, пока шла, обратила внимание на почтовые извещения, которые валялись возле мусорных баков — их там просто куча! Ветер их уже по всей улице разнес. Не понимаю, что же это за почтальон такой был? — сообщает автор ролика, которые появился в паблике Вконтакте «Шлюз Новосибирск».

Однако, в комментариях под роликом мнения сибиряков насчет этой ситуации разделились. Некоторые согласились с возмущением женщины, а некоторые заступились за почтальона, отметив, что извещения запросто могли выбросить сами люди.

— Это могли быть и не почтальоны. Мало ли кто из людей выбросил.

— Теперь понятно, почему извещения до людей не доходят. А я на отправителя грешила.

— Там ведь извещения с разных концов Шлюза. Не похоже, что люди сами их выбросили, — пишут подписчики паблика.

Новосибирцев возмутили почтовые извещения возле мусорных баков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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