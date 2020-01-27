2020-01-27T13:34:20+03:00
Происшествия

В Карасукском районе из-за снежных заносов застряли «Скорая помощь» и четыре легковушки

К счастью, им вовремя помогли
Надежда РЫЖКИНА
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Из-за непогоды забуксовали сразу несколько машин. Фото: АСС НСОИз-за непогоды забуксовали сразу несколько машин. Фото: АСС НСО
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В понедельник, 27 января, в Карасукском районе сразу в двух местах автомобили не смогли проехать. Путь им преградили сугробы.

Возле поселка Александровский застряли четыре автомобиля. В них находились шесть человек, в том числе ребенок. Аварийно-спасательная служба помогла водителям. Они проконтролировали, чтобы снегоуборочная техника, чистящая трассу в это время, не повредила машинам. А потом вывели автомобили из заносов: спасатели ехали впереди, автомобили — колонной вслед за ними.

На другом участке трассы, возле аула Нижнебаяновский, врачи «Скорой помощи» не смогли пробиться на вызов к беременной женщине. Дежурный спасательной службы придумал интересное решение. На место выехал трактор — он расчистил заметенную дорогу, а вслед за ним ехала «скорая». Так машина смогла проехать до женщины и увезти ее в больницу. До центральной районной больницы «скорую» сопроводили спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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