2020-01-27T13:58:49+03:00
Происшествия

В Новосибирске на внедорожник упали бетонные плиты: есть пострадавшие

Женщину-водителя иномарки госпитализировали
Надежда РЫЖКИНА
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состояние женщины-водителя уточняется.состояние женщины-водителя уточняется.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Утром в понедельник, 27 января, в Заельцовском районе Новосибирска случилось ДТП: на внедорожник рухнули бутонные плиты, которые вез грузовик.

Как сообщили КП-Новосибирск в ГИБДД города Новосибирска, КамаАЗ с плитами ехал стороны Красного проспекта по Северной улице на улицу Залесского. Навстречу грузовику выехал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, на который и рухнули плиты. Они повредили автомобиль незначительно, но женщине, которая сидела за рулем, понадобилась помощь медиков.

— В результате ДТП пострадала 46-летняя женщина, водитель «Тойоты». Она госпитализирована в больницу, состояние её здоровья уточняется. По предварительным данным, женщина была в машине одна, — сообщил корреспонденту КП-Новосибирск инспектор пропаганды ГИБДД города Новосибирска Владислав Савченков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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