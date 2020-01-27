Появились первые кадры с места расстрела главы жилищного кооператива

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:31:48+03:00

Детей, которые должны были попасть на занятия в соседнюю школу, разворачивают и не пускают на место трагедии

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Корреспонденты КП-Новосибирск сейчас находятся возле школы №4 на Достоевского, 27, рядом с которой застрелили главу жилищного кооператива.

Реанимация стоит рядом с местом трагедии.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Сейчас огородили проход в школу: детей, которые идут на занятия, разворачивают и не пускают на место трагедии, - передает с места ЧП корреспондент КП-Новосибирск Никита Манько. - Следователи сейчас измеряют расстояние вдоль забора, чтобы понять, с какого места был произведен выстрел.

Паавоохранители пытаются понять, откуда стреляли.Фото: Никита МАНЬКО

Напомним, трагедия произошла днем 27 января. В главу ЖСК стреляли не в упор: пуля попала ему в голову.

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ИСТОЧНИК KP.RU