2020-01-27T10:31:48+03:00
Происшествия

Появились первые кадры с места расстрела главы жилищного кооператива

Детей, которые должны были попасть на занятия в соседнюю школу, разворачивают и не пускают на место трагедии
Татьяна СОЛОВОВА
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Детей не пускают на место ЧП.Детей не пускают на место ЧП.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Корреспонденты КП-Новосибирск сейчас находятся возле школы №4 на Достоевского, 27, рядом с которой застрелили главу жилищного кооператива.

Реанимация стоит рядом с местом трагедии. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Реанимация стоит рядом с местом трагедии.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Сейчас огородили проход в школу: детей, которые идут на занятия, разворачивают и не пускают на место трагедии, - передает с места ЧП корреспондент КП-Новосибирск Никита Манько. - Следователи сейчас измеряют расстояние вдоль забора, чтобы понять, с какого места был произведен выстрел.

Паавоохранители пытаются понять, откуда стреляли. Фото: Никита МАНЬКО

Паавоохранители пытаются понять, откуда стреляли.Фото: Никита МАНЬКО

Напомним, трагедия произошла днем 27 января. В главу ЖСК стреляли не в упор: пуля попала ему в голову.

В центре Новосибирска застрелили главу жилищного кооператива.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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