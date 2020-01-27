Появились первые кадры с места расстрела главы жилищного кооператива
Корреспонденты КП-Новосибирск сейчас находятся возле школы №4 на Достоевского, 27, рядом с которой застрелили главу жилищного кооператива.
Реанимация стоит рядом с местом трагедии.Фото: Алена МАРТЫНОВА
- Сейчас огородили проход в школу: детей, которые идут на занятия, разворачивают и не пускают на место трагедии, - передает с места ЧП корреспондент КП-Новосибирск Никита Манько. - Следователи сейчас измеряют расстояние вдоль забора, чтобы понять, с какого места был произведен выстрел.
Паавоохранители пытаются понять, откуда стреляли.Фото: Никита МАНЬКО
Напомним, трагедия произошла днем 27 января. В главу ЖСК стреляли не в упор: пуля попала ему в голову.
В центре Новосибирска застрелили главу жилищного кооператива.
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ИСТОЧНИК KP.RU