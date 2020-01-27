«Волосы висят немытой паклей»: парикмахер испортила сибирячке день рождения

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:13:45+03:00

Девушка хотела блеснуть прической на на празднике, но не вышло

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Накануне своего дня рождения сибирячка отправилась в салон красоты, чтобы сделать объемные локоны. В этом салоне ей уже делали такую прическу прошлым летом, и она осталась довольна. А в этот раз все вышло совсем по-другому.

— Как из копны моих волос можно сделать три перышка, сиротливо висящие немытой паклей? — написала девушка в сообществе «revizor.nsk» в Instagram. — Тонна стабилизатора, по какой-то причине мастер не на «ты» с плойкой. Объема ноль. Волос выглядит грязным. Через полчаса все развалилось.

Девушка очень расстроилась, что вместо праздничного образа получила неприглядную шевелюру. По ее словам, работники салона предлагали ей не платить за неудавшуюся прическу, но дело было вовсе не в деньгах.

— Я заплатила 1500 рублей с учетом скидки. Даже если бы я ушла, вообще не заплатив, мне бы не полегчало. Это мой важный день!

Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на жалобу сибирячки. Некоторые посочувствовали, что не хотели бы попасть на запись к таком мастеру. Другие же не оценили желания сделать укладку подешевле.

— Полторы тысяч за прическу? Вы что, в подвал пришли? Любите на себе экономить, получайте результат.

— Ну да, на объемные локоны вообще не похоже... Я бы тоже возмущалась.

Корреспонденты КП-Новосибирск обратились в сам салон красоты, но там наотрез отказались комментировать ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU