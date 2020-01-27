2020-01-27T09:45:23+03:00
Общество

Общественная палата, НКО и СМИ: как взаимодействовать на пользу друг другу?

Вчера в пресс-центре правительства члены Общественной палаты Новосибирской области провели рабочую встречу с представителями исполнительных органов государственной власти и региональных общественных организаций
Поделиться:
Изменить размер текста:

На встрече обсуждался вопрос системной информационной поддержки СО НКО, благотворительной деятельности и благотворительных организациях, действующих на территории Новосибирской области.

Обозначая программу встречи, или, точнее, круглого стола, председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева обратила внимание, что проблема информирования жителей региона о работе НКО существует и, к сожалению, носит системный характер. К примеру, о социально важных проектах, которые финансируются благодаря различным грантам, население области не всегда знает.

- Конечно, было бы целесообразно, если бы представители общественных организаций закладывали в гранты информационное сопровождение, - пояснила Гриднева, - но, увы, это не всегда происходит.

Другой вопрос: каким образом обратить внимание СМИ на проекты, которые реализуют НКО? Как сделать так, чтобы газеты, радио, ТВ чаще информировали о работе общественников? Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области, заметил, что освещение деятельности НКО - вопрос редакционной политики. Власть не может заставить «редакторов сообщать о том или ином событии». И в любом случае, должен быть встречный поток - когда мероприятие интересно не только одной стороне. Представитель общественной организации «Форпост», член Общественной палаты Новосибирской области Ирина Морозова рассказала о том, что залог успеха - грамотно написанный пресс-релиз, в котором четко раскрывается суть ярких событий. В этом случае журналисты стараются быть его участниками. И СМИ такие сюжеты интересны, и НКО получает должную поддержку. Прозвучало мнение о необходимости открытия на государственном телеканале программы, раскрывающей деятельность НКО, а еще - о создании специального сайта, где будут представлены все общественные организации области со своими наработанными практиками.

Участники круглого стола высказались за проведение обучения по практике информирования, а также пришли к выводу о необходимости создания специального пресс-центра, который давал бы возможность инициировать инфоповоды для всех НКО области.

Еще больше материалов по теме: «Общественная палата Новосибирской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появились первые кадры с места расстрела главы жилищного кооператива
В центре Новосибирска застрелили главу жилищного кооператива
Общественная палата, НКО и СМИ: как взаимодействовать на пользу друг другу?
Стала известна судьба сибирячки, таинственно пропавшей из больницы
«Где лучшие тусовки?»: по Новосибирской области ездит клуб на колесах
В Новосибирске введен режим ЧС
Учительница написала оценку на лбу третьеклассницы за забытый дневник
Из-за снегопадов в Новосибирской области перекрыли трассу на Кузбасс
Страшно, аж мороз по коже: сибирячка потерялась ночью на кладбище
«Жрешь из кормушки, как свинья» - блогер публично оскорбил триста человек, пострадавших от новой аферы в Новосибирске
Синоптики рассказали, какая погода ждет новосибирцев в конце января
Китайский коронавирус 2020: вакцину от заразы разработают на «Векторе»
«И пусть весь мир подождет»: пенсионеры, играющие в шахматы в метро, удивили соцсети
«Оказал медвежью услугу»: сибиряк записал на регистратор аварию, которую сам и устроил
«Он любит людей, а они его предали»: брошенный кот лишился носа на морозе
Для мамы школьника, погибшего вместе с бабушкой на пожаре, собрали 300 тысяч рублей
В Новосибирске на двух женщин и ребенка упала глыба снега с крыши
Из-за коронавируса фанаты выступили против матча с китайскими хоккеистами в Новосибирске
Сибирячка добиласть в суде, чтобы вышку сотовой связи снесли ради церкви
«Он преследовал нас с лопатой»: дворник набросился на маму с ребенком за хождение по катку
Новосибирские врачи опровергли заражение китайских студентов коронавирусом
В Новосибирске двухэтажный дом сгорел на глазах хозяев
«Решил действовать напролом»: отвергнутый новосибирец попал на шоу «Последний Герой»
«Лучше взялись бы за лопату, чем снимать»: «Скорая помощь» застряла в сугробе у больницы
«Ребенок кричал от ужаса»: очевидцы рассказали о пожаре, унесшем жизнь подростка и его бабушки
За звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным охотятся судебные приставы