Общественная палата, НКО и СМИ: как взаимодействовать на пользу друг другу?

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:45:23+03:00

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На встрече обсуждался вопрос системной информационной поддержки СО НКО, благотворительной деятельности и благотворительных организациях, действующих на территории Новосибирской области.

Обозначая программу встречи, или, точнее, круглого стола, председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева обратила внимание, что проблема информирования жителей региона о работе НКО существует и, к сожалению, носит системный характер. К примеру, о социально важных проектах, которые финансируются благодаря различным грантам, население области не всегда знает.

- Конечно, было бы целесообразно, если бы представители общественных организаций закладывали в гранты информационное сопровождение, - пояснила Гриднева, - но, увы, это не всегда происходит.

Другой вопрос: каким образом обратить внимание СМИ на проекты, которые реализуют НКО? Как сделать так, чтобы газеты, радио, ТВ чаще информировали о работе общественников? Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области, заметил, что освещение деятельности НКО - вопрос редакционной политики. Власть не может заставить «редакторов сообщать о том или ином событии». И в любом случае, должен быть встречный поток - когда мероприятие интересно не только одной стороне. Представитель общественной организации «Форпост», член Общественной палаты Новосибирской области Ирина Морозова рассказала о том, что залог успеха - грамотно написанный пресс-релиз, в котором четко раскрывается суть ярких событий. В этом случае журналисты стараются быть его участниками. И СМИ такие сюжеты интересны, и НКО получает должную поддержку. Прозвучало мнение о необходимости открытия на государственном телеканале программы, раскрывающей деятельность НКО, а еще - о создании специального сайта, где будут представлены все общественные организации области со своими наработанными практиками.

Участники круглого стола высказались за проведение обучения по практике информирования, а также пришли к выводу о необходимости создания специального пресс-центра, который давал бы возможность инициировать инфоповоды для всех НКО области.