2020-01-27T16:27:08+03:00
Общество

Остался без штанов: сибиряк порвал джинсы об гвоздь в кафе

Мужчина остался с едой, но без штанов
Анна ПАШАГИНА
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Теперь сибиряку придется покупать новые штаны. Фото: Flamp.ruТеперь сибиряку придется покупать новые штаны. Фото: Flamp.ru
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В одном из новосибирских кафе произошел неприятный инцидент. Мужчина порвал штаны об гвоздь, который торчал из лавки.

— Решили с супругой отужинать трактире. Начал раздеваться, прислонился ногой к лавке, сделал шаг в сторону и услышал характерный звук рвущейся ткани, — рассказывает сибиряк на сайте «Flamp.ru».

Итог — порванные на колене джинсы: оказалось, что из лавки торчал саморез. Причем обломанный, без шляпки.

— Я рассказал об этом девушке, которая нас встречала. Она улыбнулась, извинилась и ретировалась, — говорит сибиряк.

Мужчина не знает, как заведение может исправить ситуацию, посетитель остался без штанов в прямом смысле этого слова. Он считает, что это не нормально, когда из лавочки торчат гвозди.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Может писать претензию»

Корреспондент КП-Новосибирск связался с юристом Константином Зиновьевым. Он объяснил, что мужчина может потребовать с ресторана:

— Потребитель должен предъявить претензию ресторану о том, что ему ненадлежащим образом предоставили услугу. В эту претензию он может включить те расходы, которые он понес на новые джинсы, либо ремонтировать их. Так же просить компенсацию морально вреда. Если же ресторан ему в этом откажет, то пусть смело идет в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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