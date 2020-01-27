«Жрешь из кормушки, как свинья» - блогер публично оскорбил триста человек, пострадавших от новой аферы в Новосибирске

27 Янв. 2020 2020-01-27T07:44:37+03:00

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В МВД поступило уже больше трехсот заявлений против интернет-магазина i_TecH. Магазин в течение 2019 года продавал цифровую технику по сниженным ценам, но ближе к новогодним праздникам поставки прекратились. Жители разных регионов, вложившие деньги, остались без товара.

Блогер Денис Акимов позлорадствовал над потерпевшими в очередном ролике.

- Магазин весь год продает технику чуть ниже закупки. То есть весь год работает немножко в минус. Удивительно, как так, как это работает? Мой мозг пытался понять эту схему. Я понимал, что где-то как-то что-то не то. Но нет, реально люди покупали, говорили, что техника отличная, все хорошо работает и дешево. Таким образом, продавая в минус технику реальным людям по всей России, они копили-копили-копили и загоняли стадо баранов в загон, - высказался блогер. – В ноябре же отгрузки прекратились. А люди слали бабло. То есть ты жрешь из этой кормушки, как свинья. Ты понимаешь, что там тебе корм подкинут если ты нажмешь на кнопку.

Как действовала пирамида цифровой техники в Новосибирске. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Потерпевшие объясняют, что доверие к магазину было основано на том, что многие их предшественники получили качественный товар, не смотря на низкую цену.

МВД не сразу, но возбудило дело о мошенничестве. Идет следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU