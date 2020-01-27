Учительница написала оценку на лбу третьеклассницы за забытый дневник

27 Янв. 2020 2020-01-27T08:18:22+03:00

Об этом рассказал папа одной из учениц школы в Первомайском районе Новосибирска

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Скандальный пост о школьном ЧП появился на портале «Яндекс район»: новосибирец был возмущен произошедшем в классе его дочки.

- Учительница нарисовала на лбу у третьеклассницы оценку ручкой и расписалась, - написал сибиряк.

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с автором поста, и вот, что рассказал сибиряк:

— Мне дочка рассказала о случившемся. У них был зачет какой-то, и ее одноклассница получила оценку отлично. Только дневник дома забыла, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск сибиряк. — Ну и учительница поставила ребенку оценку на лоб ручкой и расписалась.

По словам мужчины, девочка выбежала из класса в слезах. Ей удалось отмыть злосчастную ручку со лба.

— Я в возмущении! Не хочу, чтобы такое случилось с моим ребенком! — говорит новосибирец.

Корреспондент КП-Новосибирск будет дозваниваться до школы, чтобы разобраться в произошедшей ситуации. Подробности читайте на нашем сайте в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU