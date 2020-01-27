2020-01-27T08:11:09+03:00
Общество

Страшно, аж мороз по коже: сибирячка потерялась ночью на кладбище

Она бы замерзнуть в снегу, если бы не спасатели
Надежда РЫЖКИНА
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Женщину вытащили из сугроба, в котором она заснула. Фото: стоп-кадрЖенщину вытащили из сугроба, в котором она заснула. Фото: стоп-кадр
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Рано утром в понедельник, 27 января, спасатели вывели с Гусинобродского кладбища 49-летнюю женщину: оказалось, что сибирячка там потерялась

Еще в воскресенье днем она сообщила своей матери, что зайдет на кладбище по дороге домой. А к вечеру перестала отвечать на телефон. Второй раз сибирячка связалась с матерью глубокой ночью. Оказалось, что она заблудилась на кладбище в темноте и не знала, куда идти.

На помощь выехали спасатели. Они нашли потерявшуюся довольно быстро, за 20 минут.

- Она была пьяна и спала в снегу рядом с одной из тропинок, - рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе. - Если бы ее не нашли вовремя, она бы могла замерзнуть и погибнуть.

Спасатели оказали женщине первую помощь, укутали в одеяло и на мягких носилках отнесли до своего автомобиля, где та немного согрелась и пришла в себя. Позже ее передали врачам «Скорой помощи».

Женщина заблудилась на Гусинобродском кладбище и чуть не замёрзла насмерть.В 04:15 на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок от сотрудников отдела полиции с просьбой оказать содействие в поиске потерявшейся женщины. На место происшествия выехал оперативный экипаж спасателей. Совместно с сотрудниками отдела полиции спасатели приступили к осмотру территории кладбища. Спустя 20 минут женщина была обнаружена в снегу рядом с одной из тропинок. В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49. https://vk.com/mass54

ИСТОЧНИК KP.RU

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