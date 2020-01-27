2020-01-27T08:18:59+03:00
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет новосибирцев в конце января

И так продлится, как минимум, до середины недели
Анастасия САМАРЦЕВА
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Фото: "Архив-КП"Фото: "Архив-КП"
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Сегодня, 27 января, в Новосибирске ожидается теплая погода с температурой не ниже -7°С. Ожидается облачность с осадками в виде снега, который пройдет по области и выпадет в городе к вечеру. Порывы ветра со скоростью 7-13 м/с, в некоторых районах Новосибирской области до 20 м/с.

Метеозависимым нужно быть осторожными, давление в течении дня будет падать, температура к вечеру напротив повыситься — до -4°С. Не только зависимые от погоды реагируют на происходящее на улице: новосибирцы не рады тому, что в городе пасмурно и «противно». В некоторых местах под ногами гололед, а где-то вязкая «каша» из таящего снега:

— Лучше снег, чем мороз, — все же радуются некоторые.

— Уж лучше мороз, чем снег, каша и каток, — спорят с ними другие.

— Снег никто не убирает: тротуаров нет, все завалили снегом, на дорогах каша, дворы в снежных завалах, — находятся возмущенные.

Будем надеться, наступить такая погода и такой день, когда все и каждый будет доволен и рад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Синоптики рассказали, какая погода ждет новосибирцев в конце января
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