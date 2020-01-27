2020-01-27T06:24:38+03:00
Общество

«И пусть весь мир подождет»: пенсионеры, играющие в шахматы в метро, удивили соцсети

Они устроились на скамейке и вели партию. коротая время
Надежда РЫЖКИНА
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Пользователи соцсетей умилились двум старичкам. Фото: "Новосибирск"Пользователи соцсетей умилились двум старичкам. Фото: "Новосибирск"
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Утром в понедельник 27 января, пока сибиряки спешили на работу, они увидели в метро двух пенсионеров, необычно коротающих время в ожидании поезда. Они занять досуг игрой в шахматы. Горожане заметили их на станции «Площадь Ленина», о чем сообщили в соцсетях.

— В Новосибирском метрополитене... И пусть весь мир подождет... — написал очевидец в группе «Новосибирск». Судя по фото, которое выложил сибиряк, игра только началась.

Старичками-интеллектуалами восхитились подписчики. Они очень тепло отозвались о них:

— Летом на лавочках, таких бы побольше. А не алкашей, наркоманов, гопоты…

— Молодцы деды!

— Я этого дядьку знаю. Очень умный мужик. Помогает людям в юридических вопросах. Респект, — написала в комментариях подписчица Марина Хабарова об одном из пенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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