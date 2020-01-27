2020-01-27T04:38:49+03:00
Дом. Семья

«Он любит людей, а они его предали»: брошенный кот лишился носа на морозе

Сейчас животному ищут новых хозяев
Надежда РЫЖКИНА
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Кот очень добрый, несмотря на пережитые невзгоды. Фото: Юлия МатюшинаКот очень добрый, несмотря на пережитые невзгоды. Фото: Юлия Матюшина
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Волонтёры ищут дом котику Кузе, которого бывшие хозяева выкинули его на улицу. Животное оказалось в холода без крыши над головой и лишилось носа. К счастью, его спасли неравнодушные новосибирцы, и сейчас КУзе ищут новый дом. Кстати, отсутствие носика не мешает коту и не требует дополнительного ухода.

Кот любить покушать и понежиться. Фото: Юлия Матюшина

Кот любить покушать и понежиться. Фото: Юлия Матюшина

— Кузьма — это кот-мечта! Очень ласковый, нежный, несмотря на все пережитые невзгоды и печали, очень любит Человека. Кузя любит покушать и с удовольствием составит Вам компанию, — рассказывает волонтёр Юлия Матюшина.

Кроме того, кот — любящий и преданный друг. Сейчас он живёт в приюте, но отдать Кузю готовы в любой дом и семью. Все вопросы можно задать по телефону 8-913-913-59-98.

ИСТОЧНИК KP.RU

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