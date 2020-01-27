В Новосибирске на двух женщин и ребенка упала глыба снега с крыши
ЧП произошло в субботу, 25 января, на улице Портовой: там на двух женщин и ребенка с крыши упала глыба снега. На видео, снятом на камеру видеонабдения, четко видно, что несколько секунд одна из сибирячек не может встать.
- У одной из женщин ушиб ноги, может, и более серьезная травм: ее увезли врачи скорой помощи, - сообщается в группе «Инцидент Новосибирск». Жильцы дома подчеркивают, что жаловались на снег управдому. - На многократные призывы и просьбы убрать накопившейся снег на крыше дома, управляющая компания заявляла, что у них нет рабочих.
Как действовать, если управляющая компания не убирает снег с крыши, пояснили в правительстве Новосибирской области:
- Собственникам необходимо обратиться с жалобой в управляющую организацию. Если управляющая организация не устранит замечания собственников, они вправе обратиться в региональный орган государственного жилищного надзора и лицензионного контроля.
В Новосибирске снег с крыши упал на двух женщин и ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU