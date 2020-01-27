В Новосибирске на двух женщин и ребенка упала глыба снега с крыши

27 Янв. 2020 2020-01-27T03:31:15+03:00

Одна из сибирячек пострадала: у нее повреждена нога

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ЧП произошло в субботу, 25 января, на улице Портовой: там на двух женщин и ребенка с крыши упала глыба снега. На видео, снятом на камеру видеонабдения, четко видно, что несколько секунд одна из сибирячек не может встать.

- У одной из женщин ушиб ноги, может, и более серьезная травм: ее увезли врачи скорой помощи, - сообщается в группе «Инцидент Новосибирск». Жильцы дома подчеркивают, что жаловались на снег управдому. - На многократные призывы и просьбы убрать накопившейся снег на крыше дома, управляющая компания заявляла, что у них нет рабочих.

Как действовать, если управляющая компания не убирает снег с крыши, пояснили в правительстве Новосибирской области:

- Собственникам необходимо обратиться с жалобой в управляющую организацию. Если управляющая организация не устранит замечания собственников, они вправе обратиться в региональный орган государственного жилищного надзора и лицензионного контроля.

В Новосибирске снег с крыши упал на двух женщин и ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU