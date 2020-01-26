Сибирячка добиласть в суде, чтобы вышку сотовой связи снесли ради церкви

26 Янв. 2020 2020-01-26T16:41:00+03:00

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Сибирячка из села Колывань добилась сноса вышки сотовой связи рядом с церковью. Суд потребовал убрать сооружение, простоявшее два года подряд. «Новая Сибирь» рассказала, как сельчанка выиграла иск к крупной корпорации.

История началась в 2018 году, когда двое колыванских предпринимателей решили сдать в аренду участок земли в 38 квадратных метров. В июне компания поставила на этом месте вышку.

Современное сооружение оказалось по соседству со старой церковью. Местные жители начали жаловаться на вышку и корпорация отправила запрос на согласование сооружения управление по госохране объектов культурного наследия Новосибирской области. Эксперты ответили предупреждением о незаконном размещении объекта.

Местная пенсионерка и соседка вышки Татьяна Садовая подала в суд. Выяснилось, что управление Росреестра по Новосибирской области проинформировало коллег из охранного ведомства о внесении участка с вышкой в список охраняемых от высотного строительства.

Суд удовлетворил иск пенсионерки и вышку перенесли уже в другой конец улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU