2020-01-26T15:50:38+03:00
Общество

«Он преследовал нас с лопатой»: дворник набросился на маму с ребенком за хождение по катку

Хотя сибирячка утверждает, что правил не нарушала
Никита МАНЬКО
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Женщина с ребенком в испуге сбежали с каткаЖенщина с ребенком в испуге сбежали с каткаФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Вечерний поход на каток с ребенком обернулся скандалом в Новосибирске. Дворник агрессивно и с матами выгнал женщину со льда из-за отсутствие коньков, как рассказала в соцсетях сама сибирячка.

История произошла вечером в субботу, 25 января. Мама двух детей Татьяна отправилась показать двухлетнему ребенку каток возле детского сада №163, года он был пуст. В восемь часов они зашли с сыном на занесенный снегом каток, который расчищали двое мужчин с коньками и лопатами.

Женщина с ребенком начали катать ворота по неочищенной части площадки, после этого к ней подъехал мужчина в красной куртке и начал кричать, что они якобы портят лед и заходить без коньков туда нельзя. При этом, по словам матери, он оскорбил ее.

Мать решила дать отпор грубияну и сказала, что имеет право ходит по катку. В ответ мужчина перешел на нецензурную брань и начал выгонять женщину с ребенком.

— Мне было страшно, мы убегали, а он преследовал нас на коньках с лопатой в полуметре и никак не отставал. Спасибо мужчине, который вступился за нас, он уточнил на каком основании тот нас выгоняет, — написала Татьяна Ветошкина.

Дворник с лопатой объяснил мужчине, что «каток не предназначен для выгула собак и детей», хотя в правилах посещени якатка такого нет.

Подписчики «АСТ-54» засомневались в искренности женщины и стали защищать чистый лед. По мнению комментаторов, ходить по заснеженному льду перед заливкой вредно, а бытовой конфликт должен был решать отец двухлетнего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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