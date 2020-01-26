«Их могут съесть бомжи»: собаку с пятью щенками бросили на морозе
Собаку вместе с ее двухмесячными щенками неравнодушные сибиряки обнаружили на границе Калининского и Заельцовского района несколько дней назад.
- Щенкам на вид около двух месяцев: их покармливают, поэтому они упитанные, - говорит волонтер Ольга Финько. - И в том, что они такие, главная опасность. Рядом с ними находятся бомжи, и они просто могут их съесть. Раньше щенков было шесть, но уже сейчас их осталось только пять. Один пропал...
Щенки и их мама в опасности. Фото: Ольга ФИНЬКО.
Сейчас свой дом ищут два щенка-мальчика и три щенка-девочки.
- Их мама очень воспитанная, щенки не дикие, к людям подходят и сидят на руках, - продолжает Ольга Финько.
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ИСТОЧНИК KP.RU