«Их могут съесть бомжи»: собаку с пятью щенками бросили на морозе

26 Янв. 2020 2020-01-26T07:09:41+03:00

Щенки очень добрые, без проблем идут на руки. Фото: Ольга ФИНЬКО.

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Собаку вместе с ее двухмесячными щенками неравнодушные сибиряки обнаружили на границе Калининского и Заельцовского района несколько дней назад.

- Щенкам на вид около двух месяцев: их покармливают, поэтому они упитанные, - говорит волонтер Ольга Финько. - И в том, что они такие, главная опасность. Рядом с ними находятся бомжи, и они просто могут их съесть. Раньше щенков было шесть, но уже сейчас их осталось только пять. Один пропал...

Щенки и их мама в опасности. Фото: Ольга ФИНЬКО.

Сейчас свой дом ищут два щенка-мальчика и три щенка-девочки.

- Их мама очень воспитанная, щенки не дикие, к людям подходят и сидят на руках, - продолжает Ольга Финько.

Если вы готовы взять питомца к себе домой, то все подробности можно уточнить по тел. 8-913-923-45-20 (Светлана).

ИСТОЧНИК KP.RU