«Резко затормозил»: в Новосибирске троллейбус протаранил припаркованную легковушку
Днем в субботу, 25 января, на улице Гоголя произошло ДТП: на дороге столкнулись троллейбус и автомобиль «Toyota Camry».
— Троллейбус при торможении не справился с управлением, его откинуло в правую сторону. Троллейбус наехал на автомобиль, который был припаркован на автостоянке,- сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе ГИБДД.
На фотографиях видно, что троллейбус задел правой фарой левое крыло иномарки. После столкновения у автомобиля осталась небольшая вмятина с левой стороны, у троллейбуса только немного задет бампер.
К счастью, в этой аварии никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU