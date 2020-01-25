«Резко затормозил»: в Новосибирске троллейбус протаранил припаркованную легковушку

25 Янв. 2020 2020-01-25T18:21:09+03:00

Пострадавших в ДТП нет

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Днем в субботу, 25 января, на улице Гоголя произошло ДТП: на дороге столкнулись троллейбус и автомобиль «Toyota Camry».

— Троллейбус при торможении не справился с управлением, его откинуло в правую сторону. Троллейбус наехал на автомобиль, который был припаркован на автостоянке,- сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе ГИБДД.

На фотографиях видно, что троллейбус задел правой фарой левое крыло иномарки. После столкновения у автомобиля осталась небольшая вмятина с левой стороны, у троллейбуса только немного задет бампер.

К счастью, в этой аварии никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU