2020-01-25T18:21:09+03:00
Происшествия

«Резко затормозил»: в Новосибирске троллейбус протаранил припаркованную легковушку

Пострадавших в ДТП нет
Анна ПАШАГИНА
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Машина была припаркована сбоку. Фото: ГИБДДМашина была припаркована сбоку. Фото: ГИБДД
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Днем в субботу, 25 января, на улице Гоголя произошло ДТП: на дороге столкнулись троллейбус и автомобиль «Toyota Camry».

— Троллейбус при торможении не справился с управлением, его откинуло в правую сторону. Троллейбус наехал на автомобиль, который был припаркован на автостоянке,- сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе ГИБДД.

На фотографиях видно, что троллейбус задел правой фарой левое крыло иномарки. После столкновения у автомобиля осталась небольшая вмятина с левой стороны, у троллейбуса только немного задет бампер.

К счастью, в этой аварии никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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