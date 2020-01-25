«Водитель виноват»: в Новосибирске иномарка и пассажирский автобус столкнулись на светофоре

25 Янв. 2020 2020-01-25T18:06:15+03:00

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Днем в субботу, 25 января, в Октябрьском районе Новосибирска произошла серьезная авария. На перекрестке на улице Бориса Богаткова столкнулись пассажирский автобус и машина марки «Nissan».

— Автобус двигался прямо, а машина стояла на светофоре. Водитель не выдержал безопасную дистанцию, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе ГИБДД.

На фотографиях видно, что сильный повреждений ни у автобуса, ни у автомобиля нет. У иномарки немного помят и открыт багажник. О пострадавших на данный момент информации нет.

ИСТОЧНИК KP.RU