«Водитель виноват»: в Новосибирске иномарка и пассажирский автобус столкнулись на светофоре
Пострадавших в ДТП нет
Автобус и автомобиль столкнулись на светофоре. Фото: ГИБДД
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Днем в субботу, 25 января, в Октябрьском районе Новосибирска произошла серьезная авария. На перекрестке на улице Бориса Богаткова столкнулись пассажирский автобус и машина марки «Nissan».
— Автобус двигался прямо, а машина стояла на светофоре. Водитель не выдержал безопасную дистанцию, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе ГИБДД.
На фотографиях видно, что сильный повреждений ни у автобуса, ни у автомобиля нет. У иномарки немного помят и открыт багажник. О пострадавших на данный момент информации нет.
ИСТОЧНИК KP.RU