В Новосибирске подростку, попавшему под поезд, отрезало ногу
Днем в субботу, 25 января, в Первомайском районе Новосибирска молодого человека сбил поезд. ЧП произошло на станции «Сибирская».
— Предположительно, парень отвлекся на телефон. Машинист сигналил ему, подавал предупреждающие знаки, но молодой человек не реагировал. Машинисту пришлось совершить экстренное торможение, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Поезд успел затормозить, но последствия все равно остались
— Молодому человеку отрезало стопу, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в скорой помощи.
Пока что рассматривается версия, что молодой человек шел в наушниках и не слышал, как едет поезд. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
ИСТОЧНИК KP.RU