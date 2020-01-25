2020-01-25T15:10:49+03:00
Происшествия

В Новосибирске подростку, попавшему под поезд, отрезало ногу

На месте работает следственно-оперативная группа
Анна ПАШАГИНА
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Молодой человек мог не слышать приближение поезда.Молодой человек мог не слышать приближение поезда.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Днем в субботу, 25 января, в Первомайском районе Новосибирска молодого человека сбил поезд. ЧП произошло на станции «Сибирская».

— Предположительно, парень отвлекся на телефон. Машинист сигналил ему, подавал предупреждающие знаки, но молодой человек не реагировал. Машинисту пришлось совершить экстренное торможение, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Поезд успел затормозить, но последствия все равно остались

— Молодому человеку отрезало стопу, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в скорой помощи.

Пока что рассматривается версия, что молодой человек шел в наушниках и не слышал, как едет поезд. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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