«Ушел из дома»: волонтеры ищут парня в светло-зеленых теплых штанах
Волонтеры поискового отряда «Маяк» ищут 30-летнего сибиряка - Алекскея Кривошапова. О молодом человеке неизвестно ничего уже 4 дня.
— 21 января 2020 года, около 13:30 он ушел из дома по ул. Бердышева в Советском районе Новосибирска, и до настоящего момента его местонахождение не установлено. — сообщают волонтеры в социальных сетях.
У Алексея рост 185 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза.
Когда сибиряк уходил из дома, то был одет серую вязаную шапку, куртка пуховик, светло-зеленые теплые штаны, черные зимние кроссовки.
Если вам что-либо известно о местонахождении молодого человека или вы его где-то видели, волонтеры просят связаться с полицией по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8-951-393-0911.
ИСТОЧНИК KP.RU