«Ушел из дома»: волонтеры ищут парня в светло-зеленых теплых штанах

25 Янв. 2020 2020-01-25T11:15:53+03:00

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Волонтеры поискового отряда «Маяк» ищут 30-летнего сибиряка - Алекскея Кривошапова. О молодом человеке неизвестно ничего уже 4 дня.

— 21 января 2020 года, около 13:30 он ушел из дома по ул. Бердышева в Советском районе Новосибирска, и до настоящего момента его местонахождение не установлено. — сообщают волонтеры в социальных сетях.

У Алексея рост 185 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза.

Когда сибиряк уходил из дома, то был одет серую вязаную шапку, куртка пуховик, светло-зеленые теплые штаны, черные зимние кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении молодого человека или вы его где-то видели, волонтеры просят связаться с полицией по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8-951-393-0911.

ИСТОЧНИК KP.RU