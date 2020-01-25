«Развернули над Шерегешем»: в Новосибирск вернули самолет до Вьетнама

25 Янв. 2020 2020-01-25T09:25:57+03:00

Как корреспондентам КП-Новосибирск пояснили в транспортной прокуратуре, у борта была техническая неисправность

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В субботу, 25 января, в новосибирский аэропорт «Толмачево» через полтора часа после вылета вернулся самолет до Вьетнама. Его развернули над Шерегешем: пассажиры не могли понять, почему так произошло. На этот вопрос ответили в транспортной прокуратуре:

— Была техническая неисправность, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. — Никаких происшествий на борту не произошло, экипаж действовал правильно.

После того, как самолет приземлился в Новосибирске, пассажиров пересадили на другой борт и отправили обратно во Вьетнам.

— Что за техническая неисправность была, будет выявлено в ходе расследования. Только по его результатам можно будет сделать выводы, — сообщают в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU