«Сидела, забившись в угол»: породистую кошку с разными глазами выбросили на улицу
В социальной сети «Инстаграм» появилось объявление о вислоухой кошке, найденной в Первомайском районе.
— Я нашла ее месяц назад. Она на улице сидела, забившись в угол. Забрала к себе домой. Теперь вот ищу старых или новых хозяев для нее, — рассказала нашедшая ее сибирячка корреспонденту КП-Новосибирск.
Особая примета — разные глаза. Один голубой, а другой светло-коричневый.. Так же кошка отличается диким характером.
— Она очень сложно идет на руки. Очень своенравная. Наверное, поэтому ее и на улице оставили. Возможности оставить ее у себя нет. Она не может ужиться с собакой. Девочка стерилизована, — описывает кошку девушка в группе «poterjashka_nsk».
Если вы хотите забрать эту красавицу себе, то обращайтесь по тел.8-993-004-30-22.
ИСТОЧНИК KP.RU