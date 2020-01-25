«Сидела, забившись в угол»: породистую кошку с разными глазами выбросили на улицу

25 Янв. 2020 2020-01-25T09:07:40+03:00

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В социальной сети «Инстаграм» появилось объявление о вислоухой кошке, найденной в Первомайском районе.

— Я нашла ее месяц назад. Она на улице сидела, забившись в угол. Забрала к себе домой. Теперь вот ищу старых или новых хозяев для нее, — рассказала нашедшая ее сибирячка корреспонденту КП-Новосибирск.

Особая примета — разные глаза. Один голубой, а другой светло-коричневый.. Так же кошка отличается диким характером.

— Она очень сложно идет на руки. Очень своенравная. Наверное, поэтому ее и на улице оставили. Возможности оставить ее у себя нет. Она не может ужиться с собакой. Девочка стерилизована, — описывает кошку девушка в группе «poterjashka_nsk».

Если вы хотите забрать эту красавицу себе, то обращайтесь по тел.8-993-004-30-22.

ИСТОЧНИК KP.RU