2020-01-25T09:07:40+03:00
Дом. Семья

«Сидела, забившись в угол»: породистую кошку с разными глазами выбросили на улицу

Сейчас ей ищут новых хозяев
Анна ПАШАГИНА
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У кошки разные глаза. Фото: «poterjashka_nsk».У кошки разные глаза. Фото: «poterjashka_nsk».
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В социальной сети «Инстаграм» появилось объявление о вислоухой кошке, найденной в Первомайском районе.

— Я нашла ее месяц назад. Она на улице сидела, забившись в угол. Забрала к себе домой. Теперь вот ищу старых или новых хозяев для нее, — рассказала нашедшая ее сибирячка корреспонденту КП-Новосибирск.

Особая примета — разные глаза. Один голубой, а другой светло-коричневый.. Так же кошка отличается диким характером.

— Она очень сложно идет на руки. Очень своенравная. Наверное, поэтому ее и на улице оставили. Возможности оставить ее у себя нет. Она не может ужиться с собакой. Девочка стерилизована, — описывает кошку девушка в группе «poterjashka_nsk».

Если вы хотите забрать эту красавицу себе, то обращайтесь по тел.8-993-004-30-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Сидела, забившись в угол»: породистую кошку с разными глазами выбросили на улицу
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