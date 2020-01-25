«Слюна - лучший антисептик»: стоматолог поставила сибиряку коронки, из-за которых жгло во рту
Сибиряк обвинил стоматолога в некачественном лечении: о своей истории он написал в соцсетях.
— Врач убедила меня посттавить коронку. Сначала поставила мне коронки разного цвета, на что я потребовал поменять мне их. В ответ услышал: там же невидно! — пишет возмущенный мужчина на сайте «Flamp.ru». — Далее поменяла она мне их на коронки из никеля, которые, как я узнал, выделяют токсины и травят организм! У меня от них началась аллергия, жжение и горечь во рту
Сибиряку вновь пришлось потребовать коронки удалить:
— Коронки ставит, даже не обрабатывая зубы! Я ей сделал замечание на что услышал: слюна лучший антисептик! Врач все время бегала от одного пациента к другому! — рассказывает новосибирец.— Жадность зашкаливает! Врет постоянно сегодня говорит одно, послезавтра - о том же, но уже другое.
В итоге сибиряку пришлось обращаться к другому стоматологу, чтобы тот исправил ошибки прошлого.
КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
Начните с претензии
Корреспондент КП-Новосибирск связался с юристом Юлией Стибикиной: она рассказала, что можно сделать в таком случае:
— Сначала можно написать претензию в клинику. Если не отреагируют, идти в Росздравнадзор и требовать проверить качество оказание медицинской помощи. Можно так же пойти сразу в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU