2020-01-25T08:31:08+03:00
Общество

«Слюна - лучший антисептик»: стоматолог поставила сибиряку коронки, из-за которых жгло во рту

Пришлось переделывать их в другой клинике, только в несколько раз дороже
Анна ПАШАГИНА
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Некачественные коронки, которые поставили мужчине в клинике. Фото: «Flamp.ru»Некачественные коронки, которые поставили мужчине в клинике. Фото: «Flamp.ru»
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Сибиряк обвинил стоматолога в некачественном лечении: о своей истории он написал в соцсетях.

— Врач убедила меня посттавить коронку. Сначала поставила мне коронки разного цвета, на что я потребовал поменять мне их. В ответ услышал: там же невидно! — пишет возмущенный мужчина на сайте «Flamp.ru». — Далее поменяла она мне их на коронки из никеля, которые, как я узнал, выделяют токсины и травят организм! У меня от них началась аллергия, жжение и горечь во рту

Сибиряку вновь пришлось потребовать коронки удалить:

— Коронки ставит, даже не обрабатывая зубы! Я ей сделал замечание на что услышал: слюна лучший антисептик! Врач все время бегала от одного пациента к другому! — рассказывает новосибирец.— Жадность зашкаливает! Врет постоянно сегодня говорит одно, послезавтра - о том же, но уже другое.

В итоге сибиряку пришлось обращаться к другому стоматологу, чтобы тот исправил ошибки прошлого.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Начните с претензии

Корреспондент КП-Новосибирск связался с юристом Юлией Стибикиной: она рассказала, что можно сделать в таком случае:

— Сначала можно написать претензию в клинику. Если не отреагируют, идти в Росздравнадзор и требовать проверить качество оказание медицинской помощи. Можно так же пойти сразу в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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