2020-01-25T08:05:00+03:00
Общество

«Ждут, когда детей покусают?»: жителей военного городка держит в страхе стая бродячих собак

Люди бояться ходить мимо них, а местная пенсионерка псов подкармливает
Анна ПАШАГИНА
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Пока что собаки не нападают на людей. Фото; Алексей Малиновский.Пока что собаки не нападают на людей. Фото; Алексей Малиновский.
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Жители военного городка в Октябрьском районе Новосибирска бояться свору бродячих собак. По словам сибиряков их там около 20 животных, возможно, больше. Собаки живут на территории Военного городка уже больше 20 лет. Жители встречают их на улицах ежедневно.

По словам жителей этого района дети бояться ходить в школу.

— Чего ждут, когда они детей покусают? Нужно их отлавливать и избавляться. Это же не дело! — рассказала сибирячка корреспонденту КП-Новосибирск.

На кадрах видео четко видно, что местные жители распугивают их, чтобы другие могли пройти, не боясь последствий.

Стая собак держит в страхе жителей Новосибирска .

ИСТОЧНИК KP.RU

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